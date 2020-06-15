2020-06-15T11:16:12+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года составляет 6811 человек

Коронавирусную инфекцию побороли еще 53 нижегородца
Анастасия НАЗАРОВА
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Коронавирусную инфекцию побороли еще 53 нижегородца.Коронавирусную инфекцию побороли еще 53 нижегородца.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За сутки коронавирусную инфекцию побороли еще 53 нижегородца. По данным на 15 июня 2020 года, в общей сложности выздоровели 6811 жителей Нижегородской области, перенесших COVID-19.

По словам главы региона Глеба Никитина, коэффициент распространения коронавируса в области опустился до 0,72, и это самый низкий показатель за все время.

- Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас, - подчеркнул чиновник.

Кстати, на амбулаторном лечении сейчас находятся свыше 4,7 тысячи нижегородцев - у них болезнь протекает либо в легкой форме, либо совсем без симптомов. Около 2,5 тысячи пациентов лечатся в больницах, 90 человек пребывают в обсерваторах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14204 человек;

- число умерших выросло до 173 человек;

- число выздоровевших выросло до 6811 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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