Маргарита Красилевская: «Нижегородская область полностью готова к проведению дистанционного голосования»

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:18:06+03:00

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Нижегородская область полностью готова к проведению дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

- Этот процесс обеспечен технологически, а вся система избирательных комиссий готова к такой форме голосования, - рассказала Маргарита Красилевская. - В свою очередь, Общественная палата Нижегородской области обеспечит наблюдателей за контролем процесса электронного голосования в специальной территориальной избирательной комиссии.

На данный момент через портал Госуслуг от нижегородцев подано уже свыше 12 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании. Подать заявление на участие в нем нижегородцы могут на этом портале до 14:00 21 июня. Оно будет проводиться с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня. Накануне дня голосования все участники получат уведомление об окончательном статусе своего заявления и напоминание о времени голосования. Кроме того, все участники получат доступ в специальный личный кабинет для голосования.

- В дни голосования избиратель может получить электронный бюллетень и поставить в нем отметку - за или против, - объяснила Маргарита Красилевская. - После этого станет активной кнопка «Проголосовать». Нажав ее, избиратель получит сообщение о том, что он проголосовал электронным способом.

По словам Маргариты Красилевской, при проведении дистанционного процесса гарантируется тайна голосования.

-После смс-авторизации голос участника голосования мгновенно анонимизируется и учитывается по технологии «Блокчейн», - рассказала Маргарита Красилевская. - Поэтому дистанционное голосование является наиболее безопасным с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки. При этом соблюдается тайна и законность голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU