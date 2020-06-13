2020-06-13T12:18:06+03:00
Общество

Маргарита Красилевская: «Нижегородская область полностью готова к проведению дистанционного голосования»

Председатель нижегородского избиркома оценила готовность региона к электронному голосованию
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская область полностью готова к проведению дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

- Этот процесс обеспечен технологически, а вся система избирательных комиссий готова к такой форме голосования, - рассказала Маргарита Красилевская. - В свою очередь, Общественная палата Нижегородской области обеспечит наблюдателей за контролем процесса электронного голосования в специальной территориальной избирательной комиссии.

На данный момент через портал Госуслуг от нижегородцев подано уже свыше 12 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании. Подать заявление на участие в нем нижегородцы могут на этом портале до 14:00 21 июня. Оно будет проводиться с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня. Накануне дня голосования все участники получат уведомление об окончательном статусе своего заявления и напоминание о времени голосования. Кроме того, все участники получат доступ в специальный личный кабинет для голосования.

- В дни голосования избиратель может получить электронный бюллетень и поставить в нем отметку - за или против, - объяснила Маргарита Красилевская. - После этого станет активной кнопка «Проголосовать». Нажав ее, избиратель получит сообщение о том, что он проголосовал электронным способом.

По словам Маргариты Красилевской, при проведении дистанционного процесса гарантируется тайна голосования.

-После смс-авторизации голос участника голосования мгновенно анонимизируется и учитывается по технологии «Блокчейн», - рассказала Маргарита Красилевская. - Поэтому дистанционное голосование является наиболее безопасным с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки. При этом соблюдается тайна и законность голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июня 2020 года: Автозаводский район вырвался вперед по числу зараженных
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 июня 2020 года составляет 6 669 человек
Маргарита Красилевская: «Нижегородская область полностью готова к проведению дистанционного голосования»
Эрадж Боев: «Поправки в Конституцию гарантируют сохранение российского этнокультурного и языкового многообразия»
Вадим Булавинов: «Поправки в Конституцию – это укрепление России, нашего общего дома»
В Нижегородской области подешевели свинина, баранина и куриные яйца
Ольга Щетинина: «Электронное голосование подтверждает доверие к региону и свидетельствует о его успешном цифровом развитии»
Свыше 290 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Александр Щелоков: «Электронное голосование – это удобно, своевременно и демократично»
Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»
Владимир Паков: «Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 12 июня 2020 года: в трех районах областного центра количество заболевших превысило 1000 человек
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 12 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» возобновляет работу
Андрей Дранишников: «Законотворчество в соавторстве власти и народа - феномен для России»