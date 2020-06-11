2020-06-11T09:03:53+03:00
Общество

Нижегородцы подали свыше 10 тысяч заявок на электронное голосование по Конституции

Дистанционное голосование состоится в регионе с 25 по 30 июня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области полным ходом идет подготовка к голосованию по изменениям Конституции России. В нашем регионе, наряду с Москвой, голосование пройдет в двух режимах – традиционном формате на избирательных участках и электронном дистанционном формате. На сегодняшних день уже свыше 10 тысяч нижегородцев изъявили желание проголосовать дистанционно. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо подать заявление на портале Госуслуг, - объясняет председатель региональной избирательной комиссии Маргарита Красилевсая. – Для этого у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись. После обработки данных ему будет разрешено воспользоваться дистанционным голосованием. Оно будет проходить с 25 по 30 июня на специальной вкладке портала. Там избирателю будет предоставлен электронный бюллетень и доступ к информации о голосовании. Как только он отдаст свой голос, ему придет соответствующее подтверждение.

Напомним, чтобы проголосовать дистанционно, нижегородцы должны подать соответствующее заявление на портале госуслуг в период с 5 июня до 14:00 21 июня. Сразу после этого человек будет исключен из списка избирателей на избирательных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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