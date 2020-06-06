Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем русского языка

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:50:36+03:00

Губернатор отметил, что значение праздника в современном мире только возрастает

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Днем русского языка, который уже несколько лет отмечается в России 6 июня – в День рождения поэта Александра Пушкина.

Глава региона подчеркнул, что русский язык является одним из главных достояний страны.

- Мы гордимся его красотой и богатством, историей и величием. С первого слова приходит к нам любовь к родной речи. Язык связывает людей во всем мире, где бы они ни находились. Наша задача – беречь это достояние, - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор вспомнил и строки из «Евгения Онегина», написанные Пушкиным на нижегородской земле: «Тоска, тоска! Он в Нижний хочет, в отчизну Минина».

- Именно здесь, находясь в уединении во время холерного карантина в России, великий поэт испытал один из самых крупных приливов вдохновения в своей жизни. «Болдинская осень» внесла огромный вклад в становление русского литературного языка, стала одним из символов нашей культуры, - отметил глава Нижегородской области.

Глеб Никитин пожелал всем нижегородцам, имеющим отношение к этому празднику, вдохновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU