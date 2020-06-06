2020-06-06T15:44:14+03:00
Политика

Николай Поляков: «Изменения в Основном законе страны, по которому мы живем, касаются каждого из нас»

Глава МСУ Городецкого района прокомментировал поправки в основной документ страны
Эльвира ОСИПОВА
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- Идти голосовать за поправки в Конституцию нужно по многим причинам. Главная из них: мы все - граждане одной страны, и изменения в Основном законе, по которому мы живем, касаются каждого из нас, - считает Николай Поляков, глава местного самоуправления Городецкого района, исполняющий полномочия председателя Земского собрания на непостоянной основе.

- Президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию понятие «единой системы публичной власти». В неё, помимо собственно органов государственной власти (на федеральном и региональном уровнях), будут входить и органы местного самоуправления. Данная поправка подчеркивает важность межуровневого взаимодействия, а также общую для органов МСУ и органов государственной власти нацеленность на обеспечение прав и свобод человека, являющихся высшей конституционной ценностью. За это обязательно нужно голосовать! – уверен Николай Поляков.

- Кроме того, предлагается закрепить гарантию местного самоуправления на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение. На органы местного самоуправления ложится большая ответственность, в том числе и при реализации национальных проектов, а также некоторых функций государственной власти. Затраты на исполнение этих полномочий просто несправедливо перекладывать на местные бюджеты, их надо компенсировать. Важно, что после принятия президентских поправок в Конституцию этот финансовый дисбаланс будет ликвидирован. Следует отметить, что независимость местного самоуправления от органов госвласти сохранится, и запрет на ограничения прав МСУ будет недопустим, - резюмировал Николай Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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