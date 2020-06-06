Жителя Решетихи могут оштрафовать на 240 тысяч рублей за убийство лося
Жителю поселка Решетиха в Нижегородской области, который убил лося несколько дней назад, грозит штраф в размере 240 тысяч рублей. Как уточнили в комитете госохотнадзора региона, тушу животного со следами пулевого ранения нашли сотрудники ЛУ МВД на транспорте, когда проводили обыск.
В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.
- Размер ущерба, причиненного объектам животного мира за самца лося, составляет 240 тысяч рублей, - уточнили в комитете.
Кроме того, во время обысков в доме нижегородца нашли оружие и транспорт, на котором он и перевозит туши убитых зверей.
Напоминаем, что с 1 марта 2020 года в регионе запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU