Жителя Решетихи могут оштрафовать на 240 тысяч рублей за убийство лося

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:30:11+03:00

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Жителю поселка Решетиха в Нижегородской области, который убил лося несколько дней назад, грозит штраф в размере 240 тысяч рублей. Как уточнили в комитете госохотнадзора региона, тушу животного со следами пулевого ранения нашли сотрудники ЛУ МВД на транспорте, когда проводили обыск.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.

- Размер ущерба, причиненного объектам животного мира за самца лося, составляет 240 тысяч рублей, - уточнили в комитете.

Кроме того, во время обысков в доме нижегородца нашли оружие и транспорт, на котором он и перевозит туши убитых зверей.

Напоминаем, что с 1 марта 2020 года в регионе запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU