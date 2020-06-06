2020-06-06T12:31:49+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 6 июня 2020 года: В Ленинском районе уже более 900 зараженных

Число заболевших в приволжской столице продолжает расти
Юлия ИСАЕВА
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти с каждым днем. Наибольшее количество заболевших по-прежнему находятся на территории областного центра, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным на 6 июня 2020 года, в Нижнем Новгороде подтверждено 5 745 случаев заражения СOVID-19.

В лидерах антирейтинга остаются Автозавод, где заболели уже 1089 человек, и Канавино, где зафиксировано 984 зараженных. В Ленинском районе за послдение сутки число пациентов с коронавирусом перешагнуло отметку в 900 человек. В настоящий момент там болеют 908 жителей.

В Сормове опасный вирус подцепили 732 человека, в Нижегородском районе насчитывается 642 заболевших, а в Московском – 512. В Советском районе COVID-19 подтвердился у 498 жителей, а в Приокском – у 380.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 6 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 11 820 человек;

- число умерших выросло до 131 человека;

- число выздоровевших выросло до 4 798 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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