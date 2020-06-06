МЧС: Грозы обрушатся на Нижегородскую область в ближайшие часы

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:49:57+03:00

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям быть осторожнее

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Ближе к обеду и вечером в субботу, 6 июня 2020 года, местами по Нижегородской области ожидаются грозы. Как сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в связи с этим прогнозируется вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня.

Так, в регионе могут быть поражены объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ и незащищенные от грома территории.

Спасатели ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям держаться подальше от электропроводки и антенн. Кроме того, не нужно стоят у окон и дверей. Во время грозы стоит выключить все бытовые и электроприборы, радио. Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями и не подходите к металлическим конструкциям. Сотовый телефон лучше отключить.

- Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU