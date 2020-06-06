2020-06-06T10:49:57+03:00
Общество

МЧС: Грозы обрушатся на Нижегородскую область в ближайшие часы

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям быть осторожнее
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ближе к обеду и вечером в субботу, 6 июня 2020 года, местами по Нижегородской области ожидаются грозы. Как сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в связи с этим прогнозируется вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня.

Так, в регионе могут быть поражены объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ и незащищенные от грома территории.

Спасатели ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям держаться подальше от электропроводки и антенн. Кроме того, не нужно стоят у окон и дверей. Во время грозы стоит выключить все бытовые и электроприборы, радио. Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями и не подходите к металлическим конструкциям. Сотовый телефон лучше отключить.

- Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле, - отметили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 6 июня 2020 года: В Ленинском районе уже более 900 зараженных
Автобусы А-20, А-64, Т-13, Т-86 изменят маршруты на три дня
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 июня 2020 года выросло до 4 798 человек
МЧС: Грозы обрушатся на Нижегородскую область в ближайшие часы
В Нижегородской области снизились цены на куриное мясо, яйца и лук
Посещение кладбищ в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: какие правила надо соблюдать
Более 250 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области начался прием заявок на участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют на все лето
Объявлен конкурс на лучший эскиз памятника Александру Невскому
Нижегородцам рассказали, куда жаловаться на продавцов без масок и перчаток
За год в Дзержинском перинатальном центре родились 86 двойняшек и три тройни
Проект строительства Южного обхода Арзамаса успешно прошел госэкспертизу
Российский врач обвинил тех, кто не носит маски, в заражении самых слабых
Накануне Троицы нижегородцам напомнили правила посещения храмов
В Пермском крае вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика
Нижегородским рынкам устроят массовые проверки
Выксунские продавцы заразились коронавирусом
Благотворители передали дезпрепараты в больницы Нижегородской области
В Нижегородской области стартовал конкурс на получение научных грантов
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июня 2020 года: Канавино может обогнать Автозавод по числу зараженных COVID-19
На трассе под Нижним Новгородом столкнулись два грузовика