В Нижегородской области снизились цены на куриное мясо, яйца и лук
За последнюю неделю мая 2020 года в Нижегородской области подешевели куриное мясо, яйца и лук. Эксперты зафиксировали также снижение цен на молоко, черный чай и сахар, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
Так, с 25 мая по 1 июня в магазинах на 3,5% упали средние цены на лук – теперь килограмм можно приобрести за 44,2 рубля вместо 45,8. Кроме того, на 1,6% подешевело куриное мясо: с 123,1 рубля за килограмм до 121,1 рубля. На 8% снизилась цена на куриные яйа, которые теперь стоят в районе 56 рублей за десяток вместо 61,7 рубля.
При этом за этот же период произошло увеличение цен (от 2% за килограмм) на сезонные овощи и хлеб из пшеничной муки.
Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватными», и указывал на необходимость усиления контроля за ценами.
- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул он.
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ИСТОЧНИК KP.RU