2020-06-05T19:17:20+03:00
Общество

Улицу Семашко в Нижнем Новгороде частично перекроют на все лето

Ограничения движения связаны с ремонтом теплосетей
Анастасия НАЗАРОВА
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Жителям Нижнего Новгорода придется морально подготовиться к частичному перекрытию улицы Семашко из-за ремонта теплосетей в течение всего лета. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ограничения движения вводятся уже с 8 июня.

Так, до 22.00 1 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Семашко напротив дома № 20. Также с 8.00 8 июня, но уже до 18.00 24 июля будет ограничено движение по улице Семашко между домами № 5 и 6. А с 18.00 24 июля до 6.00 27 июля ограничения вводятся на пересечении улицы Семашко и Большой Печерской улицы.

Кроме того, по информации нижегородского департамента транспорта, движение ограничат на участке от дома № 9 по улице Семашко до пересечения с Большой Печерской улицей - с 8.00 27 июля до 22.00 8 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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