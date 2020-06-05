За год в Дзержинском перинатальном центре родились 86 двойняшек и три тройни

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:21:06+03:00

5 июня 2020 года медицинскому учреждению исполнилось пять лет.

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Дзержинскому перинатальному центру исполнилось пять лет. С праздником сотрудников медучреждения поздравил замглавы региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Замгубернатора Нижегородской области заявил, что это медучреждение - гордость всего региона. Там созданы лучшие условия: комфортные палаты для пациенток, современное оборудование и высокие технологии.

- Но главное достояние - это сотрудники центра, которые со всей ответственностью относятся к работе, грамотно и высокопрофессионально выполняют свои обязанности, даже в сегодняшней сложной ситуации, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

В свою очередь главврач перинатального центра Надежда Рыжова рассказала, что ежегодно в стенах их учреждения рождаются около четырех тысяч малыше - по 10-25 за сутки. Она также добавила, что последний год в перинатальном центре на свет появились 86 двойняшек и три тройни.

- Пять лет пролетели, как один день, но за эти годы мы достигли значительных результатов. В нашем центре работают люди, у которых действительно золотые руки и горячие сердца, - заявила главврач.

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ИСТОЧНИК KP.RU