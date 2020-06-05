Российский врач обвинил тех, кто не носит маски, в заражении самых слабых

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:50:17+03:00

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Главный врач из Тольятти записал нашумевшее видеообращение, в котором упрекнул горожан, что они плохо защищаются от коронавируса, не носят маски и перчатки, не соблюдают социальную дистанцию. Об этом сообщает КП-Самара.

- Молодые люди с хорошим иммунитетом послужили источником для заражения родителей и других людей. Хватило капли аэрозоля, слюны при чихании или кашле. Маски не было на лице - и готово, - приводит издание слова врача.

Николай Ренц отметил, что сегодня в Тольятти – а в этом городе одна из худших ситуаций по коронавирусу в Самарской области – пациентов даже больше, чем имеющихся коек. Власти вынуждены открыть еще два отделения госпиталя на 550 коек – и врачи боятся, что и они быстро заполнятся. Официально в Тольятти около 800 коронавиурсных больных за все время, однако в больницы попадают и все пациенты с тяжелой формой пневмонии. Врачам приходится работать на износ.

- У нас огромная нагрузка на докторов, они иногда вынуждены дежурить за заболевших коллег. Мы несем потери - около сотни человек заболели уже из нашего персонала, - описал врач ситуацию, которая типична сегодня практически для любого региона страны. И попросил всех жителей региона и России надеть маски и позаботиться о том, чтобы защитить окружающих от себя и защитить родных и близких. Иначе остановить пандемию не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU