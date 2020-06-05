Нижегородским рынкам устроят массовые проверки

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:01:15+03:00

Жители жалуются на продавцов без масок и перчаток

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Контролирующие органы устроят нижегородским рынкам массовые проверки на предмет соблюдения мер безопасности из-за коронавируса. Как рассказал первый замглавы региона Евгений Люлин, уже были прецеденты, поэтому сейчас важно как можно скорее проинспектировать рынки. Инспекционные обходы начинаются с 5 июня 2020 года.

- Нам поступает огромное количество обращений от нижегородцев с жалобами на то, что на рынках продавцы стоят без масок, помещения не дезинфицируются. Конечно, это недопустимо. Каждое нарушение эпидемиологических требований - это, по сути, угроза заражения большого количества людей, - считает чиновник.

Кстати, 5 июня состоялась встреча с руководителями региональных рынков. На нем были озвучены два развития событий: штрафы с дальнейшей приостановкой работы или наведение порядка.

Евгений Люлин подчеркнул, что власти стараются поддерживать бизнес, однако предпринимателям в свою очередь нужно соблюдать меры безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU