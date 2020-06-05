Нижегородским рынкам устроят массовые проверки
Контролирующие органы устроят нижегородским рынкам массовые проверки на предмет соблюдения мер безопасности из-за коронавируса. Как рассказал первый замглавы региона Евгений Люлин, уже были прецеденты, поэтому сейчас важно как можно скорее проинспектировать рынки. Инспекционные обходы начинаются с 5 июня 2020 года.
- Нам поступает огромное количество обращений от нижегородцев с жалобами на то, что на рынках продавцы стоят без масок, помещения не дезинфицируются. Конечно, это недопустимо. Каждое нарушение эпидемиологических требований - это, по сути, угроза заражения большого количества людей, - считает чиновник.
Кстати, 5 июня состоялась встреча с руководителями региональных рынков. На нем были озвучены два развития событий: штрафы с дальнейшей приостановкой работы или наведение порядка.
Евгений Люлин подчеркнул, что власти стараются поддерживать бизнес, однако предпринимателям в свою очередь нужно соблюдать меры безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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