2020-06-05T16:09:42+03:00
Общество

Благотворители передали дезпрепараты в больницы Нижегородской области

Препараты используются для проведения санитарной обработки помещений, медицинского транспорта, предметов ухода за пациентами
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня, 5 июня, в Павловскую и Кулебакскую центральные районные больницы благотворители из Москвы передали партию дезинфицирующих препаратов. Дезсредства используются для санитарной обработки помещений, медицинского транспорта, мебели, предметов ухода за пациентами.

Дезинфицирующий препарат российского производства не содержит хлора, потому безопасен для людей, страдающих аллергическими заболеваниями, что крайне важно и для пациентов, и для медицинских работников.

По словам главного врача Павловской центральной районной больницы, медорганизации получают государственную поддержку. Но помощь от общественных организаций, представителей бизнеса и других благотворителей является значимым подспорьем. «Мы чувствуем поддержку и внимание со стороны многих, и всем благотворителям безмерно благодарны», - сказал главный врач Павловской ЦРБ Александр Маслагин.

Ранее сообщалось, что в первый день лета благотворители доставили в Кстовскую ЦРБ рамочную установку "панель дезинфекции".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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