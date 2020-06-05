2020-06-05T10:19:53+03:00
Общество

В Краснобаковском районе полицейский насмерть сбил женщину

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов был пьян
Елена ЛАЗАРЕВА
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По версии следствия, водитель был пьян. ФОТО предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Нижегородской областиПо версии следствия, водитель был пьян. ФОТО предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Нижегородской области
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Следователем Семеновского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным источника, вечером 1 июня полицейский управлял своим автомобилем«Lada Granta» в нетрезвом состоянии. На улице Березовской рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района пьяный полицейский не справился с управлением, выехал на обочину. В этот момент по обочине двигалась 40-летняя женщина. Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице.

Полицейский с места происшествия скрылся. Сейчас подозреваемый задержан, заключен под стражу и уволен из органов внутренних дел полицейский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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