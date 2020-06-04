2020-06-04T20:31:57+03:00
Общество

Стало известно, как будет проходить электронное голосование по поправкам в Конституцию

Дистанционное голосование пройдет с 25 по 30 июня
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ЦИК утвердили порядок дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 по 30 июня 2020 года. Проголосовать можно будет на портале 2020og.ru. Воспользоваться этим правом смогут те россияне, у которых есть подтвержденная подпись на портале Госуслуги. Кстати, специальный блок, посвященный голосованию, появится и там, сообщает kp.ru.

- Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать на участке по месту жительства в день голосования – 1 июля 2020 года. Но предварительно комиссия должна будет проверить, не голосовал ли он уже дистанционно, - публикует текст документа ТАСС.

Кстати, из-за пандемии на избирательные участки будут пускать не более 12 человек в час. А на входе избирателям будут выдавать маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов не подтвердил информацию о своем аресте
Стало известно, как будет проходить электронное голосование по поправкам в Конституцию
Минздрав порекомендовал лекарства для лечения коронавируса. Какие?
В Нижегородской области возобновилась работа сельхозярмарок
Павел Дуров объяснил, почему Telegram в России пора разблокировать
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%
За два месяца из обсерваторов ЦФО и ПФО вывезено около 40 нижегородцев
Чиновников нижегородского минспорта подозревают в превышении полномочий
Выбор территорий для благоустройства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате
К юбилею Нижнего Новгорода стартовал проект «Я из Нижнего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 4 июня 2020 года: Канавинский район приближается к отметке в 1000 заболевших
Балахнинская музыкальная школа получила 2,6 миллиона рублей на новые инструменты и оборудование
Николай Лешков: «Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию»
Уголовное дело по факту взрывов на заводе имени Свердлова вернули прокурору