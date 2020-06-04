Стало известно, как будет проходить электронное голосование по поправкам в Конституцию

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:31:57+03:00

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В ЦИК утвердили порядок дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 по 30 июня 2020 года. Проголосовать можно будет на портале 2020og.ru. Воспользоваться этим правом смогут те россияне, у которых есть подтвержденная подпись на портале Госуслуги. Кстати, специальный блок, посвященный голосованию, появится и там, сообщает kp.ru.

- Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать на участке по месту жительства в день голосования – 1 июля 2020 года. Но предварительно комиссия должна будет проверить, не голосовал ли он уже дистанционно, - публикует текст документа ТАСС.

Кстати, из-за пандемии на избирательные участки будут пускать не более 12 человек в час. А на входе избирателям будут выдавать маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU