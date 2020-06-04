В Нижегородской области возобновилась работа сельхозярмарок

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:04:08+03:00

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Сельскохозяйственные ярмарки возобновили свою работу в Нижнем Новгороде и по области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона.

По словам Глеба Никитина, необходимость открытия ярмарок связана с тем, что для фермеров и тем более подсобных хозяйств продажа продукции на этих торговых площадках – один из основных или вообще единственный источник дохода.

«Я дал поручение возобновить ярмарочную торговлю, как только позволит эпидемиологическая ситуация», - сообщил Глеб Никитин и подчеркнул, что фермеры должны соблюдать все санитарные нормы.

На данный момент работа возобновлена на девяти ярмарках в областном центре и городах региона. В случае несоблюдения фермерами санитарных норм право на торговлю у фермера может быть аннулировано, подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что торговые места сельхозпроизводителям предоставляются на бесплатной основе.

Информация о местах проведения ярмарок выходного дня в Нижнем Новгороде и график ярмарочных мероприятий в районах области размещены на сайте регионального минсельхоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU