2020-06-04T20:04:08+03:00
Общество

В Нижегородской области возобновилась работа сельхозярмарок

Фермеров обязали соблюдать санитарные требования
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сельскохозяйственные ярмарки возобновили свою работу в Нижнем Новгороде и по области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона.

По словам Глеба Никитина, необходимость открытия ярмарок связана с тем, что для фермеров и тем более подсобных хозяйств продажа продукции на этих торговых площадках – один из основных или вообще единственный источник дохода.

«Я дал поручение возобновить ярмарочную торговлю, как только позволит эпидемиологическая ситуация», - сообщил Глеб Никитин и подчеркнул, что фермеры должны соблюдать все санитарные нормы.

На данный момент работа возобновлена на девяти ярмарках в областном центре и городах региона. В случае несоблюдения фермерами санитарных норм право на торговлю у фермера может быть аннулировано, подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что торговые места сельхозпроизводителям предоставляются на бесплатной основе.

Информация о местах проведения ярмарок выходного дня в Нижнем Новгороде и график ярмарочных мероприятий в районах области размещены на сайте регионального минсельхоза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов не подтвердил информацию о своем аресте
Стало известно, как будет проходить электронное голосование по поправкам в Конституцию
Минздрав порекомендовал лекарства для лечения коронавируса. Какие?
В Нижегородской области возобновилась работа сельхозярмарок
Павел Дуров объяснил, почему Telegram в России пора разблокировать
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%
За два месяца из обсерваторов ЦФО и ПФО вывезено около 40 нижегородцев
Чиновников нижегородского минспорта подозревают в превышении полномочий
Выбор территорий для благоустройства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате
К юбилею Нижнего Новгорода стартовал проект «Я из Нижнего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 4 июня 2020 года: Канавинский район приближается к отметке в 1000 заболевших
Балахнинская музыкальная школа получила 2,6 миллиона рублей на новые инструменты и оборудование
Николай Лешков: «Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию»
Уголовное дело по факту взрывов на заводе имени Свердлова вернули прокурору