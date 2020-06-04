В Нижегородской области возобновилась работа сельхозярмарок
Сельскохозяйственные ярмарки возобновили свою работу в Нижнем Новгороде и по области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона.
По словам Глеба Никитина, необходимость открытия ярмарок связана с тем, что для фермеров и тем более подсобных хозяйств продажа продукции на этих торговых площадках – один из основных или вообще единственный источник дохода.
«Я дал поручение возобновить ярмарочную торговлю, как только позволит эпидемиологическая ситуация», - сообщил Глеб Никитин и подчеркнул, что фермеры должны соблюдать все санитарные нормы.
На данный момент работа возобновлена на девяти ярмарках в областном центре и городах региона. В случае несоблюдения фермерами санитарных норм право на торговлю у фермера может быть аннулировано, подчеркнул Глеб Никитин.
Глава региона также отметил, что торговые места сельхозпроизводителям предоставляются на бесплатной основе.
Информация о местах проведения ярмарок выходного дня в Нижнем Новгороде и график ярмарочных мероприятий в районах области размещены на сайте регионального минсельхоза.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU