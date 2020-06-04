2020-06-04T17:12:23+03:00
Экономика

ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%

Максимальная сумма кредита при первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры составляет 3,79 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях
Эльвира ОСИПОВА
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ПСБ снизил ставку по ипотечным кредитам до 5,85% на весь срок кредитования по госпрограмме «Военная ипотека 2020», что является одним из самых привлекательных предложений на рынке. В рамках программы военнослужащие могут приобрести недвижимость на первичном рынке на этапе строительства или в уже построенном доме.

Максимальная сумма кредита при первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры составляет 3,79 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для других регионов - 3 млн рублей. Программа действует до 1 ноября 2020 года.

«ПСБ является лидером на рынке ипотечного кредитования военнослужащих. Сегодня на долю банка приходится более 40% всех ипотечных займов этой категории клиентов. Из них около 70% приобретают жилье без дополнительных финансовых вложений, используя только средства целевого жилищного займа и ипотечный кредит ПСБ. Программа «Военная ипотека 2020», благодаря низкой ставке, будет широко востребована и позволит тысячам военнослужащих улучшить жилищные условия», - говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

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