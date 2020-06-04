2020-06-04T17:08:15+03:00
Общество

За два месяца из обсерваторов ЦФО и ПФО вывезено около 40 нижегородцев

Жителей региона вывозили оттуда максимально оперативно, заверили в департаменте внешних отношений Нижегородской области
Анна МИГАЛОВА
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Областным правительством налажена системная работа по вывозу нижегородцев, прилетающих из-за границы. Как «Комсомолке» рассказали в департаменте внешних отношений Нижегородской области, с середины апреля 2020 года организован вывоз почти 450 нижегородцев, прибывших из 40 стран мира в аэропорты Центрального и Приволжского федеральных округов.

- Для этого было организовано около 100 вывозных рейсов крупногабаритных автобусов, микроавтобусов и легкового автотранспорта в радиусе до тысячи километров от Нижнего Новгорода - в Москву, Воронежскую и Самарскую области, Башкортостан и Татарстан.

При этом более 400 из 459 человек были вывезены непосредственно из аэропорта по прилету из-за рубежа. Однако отдельных случаях в облправительство с запозданием поступала информация из других регионов о том, что из-за рубежа на их территорию прибыли нижегородцы, которых сразу поместили в обсерваторы.

- После получения такой информации Правительством Нижегородской области максимально оперативно были организованы вывозы нижегородцев автобусами. Всего из обсерваторов регионов ПФО и ЦФО было вывезено около 40 нижегородцев, - уточнили в профильном департаменте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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