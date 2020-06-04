Выбор территорий для благоустройства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:09:58+03:00

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С 23 июня в Нижегородской области начинается рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства. Голосование будет проходить на портале: golosza.ru и продлится с 23 июня по 6 июля.

Голосование за выбор территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» пройдет в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек. Сохраняется и возможность выбора функциональных зон, которые должны появиться, например, в парке или сквере. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, опыт прошлого года показал, что такой формат очень удобен и помогает муниципалитетам и жителям проводить обсуждения максимально эффективно. «На общественных обсуждениях проектанты уже представляют концепцию, максимально отвечающую запросам жителей», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим также, что в прошлом году голосование проходило в октябре, а в этом году его решено провести летом. Это позволит муниципалитетам начать работу раньше. Проголосовать могут все жители региона старше 14 лет. Итоги будут подведены 7 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU