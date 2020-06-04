К юбилею Нижнего Новгорода стартовал проект «Я из Нижнего»

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:58:21+03:00

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С сегодняшнего дня дан старт видеопроекту «Я из Нижнего». В рамках проекта талантливые и успешные нижегородцы расскажут, за что они любят свой родной город, как участвуют в его жизни и что хотели бы изменить. Первым героем проекта стал основатель школы Dance-Cool, Всероссийского командного чемпионата VOLGA CHAMP и хореограф международной команды LAMBs crew Евгений Байбик.

Евгений – основатель одного из крупных всероссийских танцевальных соревнований VOLGA CHAMP, который проводится в течение вот уже шести лет. Основной темой разговора стало развитие танцевальной культуры в столице Поволжья.

«В следующем для города столетии я пожелал бы всем нижегородцам никогда не задумываться о том, чтобы отсюда куда-то переехать. Хочется, чтобы мы все думали над тем, как сделать лучше Нижний Новгород», – отметил Евгений Байбик.

Шанс принять участие в проекте есть у каждого нижегородца. Для этого нужно разместить в социальных сетях рассказ о себе и своем деле под хештегом #ЯизНижнего.

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ИСТОЧНИК KP.RU