Балахнинская музыкальная школа получила 2,6 миллиона рублей на новые инструменты и оборудование
Детская музыкальная школа №2 в Балахне закупила новое оборудование и инструменты. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, было потрачено 2,6 миллиона рублей.
Средства выделялись в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Цифровая культура»: 2,4 миллиона поступило из федерального бюджета, еще 213 тысяч рублей добавил регион.
- Нашей школе более полувека. В таких масштабах музыкальное оборудование закупается впервые. Без федеральной помощи мы бы не справились. У нас обучаются более 300 детей, и обновление музыкальных инструментов – это замечательный подарок для воспитанников, – подчеркнула директор учреждения Наталья Кошлокова.
В ближайшее время в школу доставят новый контрабас, четыре домбры и балалайки. Кроме того, для учащихся были куплены более 100 учебников, а в зале для теоретических занятий появилась новая интерактивная доска.
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ИСТОЧНИК KP.RU