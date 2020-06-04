2020-06-04T13:26:12+03:00
Общество

Балахнинская музыкальная школа получила 2,6 миллиона рублей на новые инструменты и оборудование

В таких масштабах оборудование в школе обновляется впервые
Валерия ГРОМОВА
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Детская музыкальная школа №2 в Балахне закупила новое оборудование и инструменты. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, было потрачено 2,6 миллиона рублей.

Средства выделялись в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Цифровая культура»: 2,4 миллиона поступило из федерального бюджета, еще 213 тысяч рублей добавил регион.

- Нашей школе более полувека. В таких масштабах музыкальное оборудование закупается впервые. Без федеральной помощи мы бы не справились. У нас обучаются более 300 детей, и обновление музыкальных инструментов – это замечательный подарок для воспитанников, – подчеркнула директор учреждения Наталья Кошлокова.

В ближайшее время в школу доставят новый контрабас, четыре домбры и балалайки. Кроме того, для учащихся были куплены более 100 учебников, а в зале для теоретических занятий появилась новая интерактивная доска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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