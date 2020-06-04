2020-06-04T12:57:46+03:00
Политика

Николай Лешков: «Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию»

Председатель Нижегородского регионального отделения Российского военно-исторического общества высказал свое мнение относительно голосования
Валерия ГРОМОВА
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«Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию, которое назначено на 1 июля. Не игнорировать его, а прийти и высказать свое мнение. Позиция граждан должна быть услышана российской властью», - считает председатель Нижегородского регионального отделения Российского военно-исторического общества Николай Лешков.

- Конституция – это основной закон государства, закон прямого действия. Уже давно было понятно, что в Конституцию Российской Федерации нужно что-то добавлять, что-то менять в основном законе. Когда мы - суверенное государство, но при этом приоритетными считаются решения Европейского суда, - это неправильно. Главенствующими должны быть все-таки положения нашего закона и решения нашего правосудия, - говорит Николай Лешков.

- Очень важно, чтобы средства массовой информации четко довели до каждого жителя страны все поправки, все изменения. Часто в разговорах с людьми слышу: «Надо хотя бы знать, за что голосовать». Многие даже не знают, сколько поправок внесено и каких. Но мало принять поправки: очень многое зависит от отношения к ним простых граждан и тех, кто по служебным обязанностям должен следить за тем, чтобы Конституция правильно работала, - отметил Лешков.

- Скажем, есть у нас закон «Об образовании», который гласит, что образование есть воспитание плюс обучение. Но зачастую мы видим, что воспитание, если оно и есть, то где-то далеко, на заднем плане. А ведь это основное. Человек должен понимать, для чего он учится, какой он вклад в соответствии со своим образованием и профессией может внести в развитие государства и общества. То же самое и с Конституцией.

Что касается патриотической составляющей поправок, то я и в 90-е, и в 2000-е занимался патриотическим воспитанием молодежи. Просто потому, что понимал важность этой работы. Для меня было главным, чтобы ребята шли не на улицу, а в спортзал, изучали военное дело и были готовы к службе, а если их призовут в армию, не боялись этого. Чтобы они были готовы защищать нашу Родину как настоящие граждане своей страны. Поэтому закрепление в Конституции необходимости патриотического воспитания подрастающего поколения очень важны, - прокомментировал Николай Лешков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Николай Лешков: «Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию»
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