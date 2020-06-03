Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых людей

3 Июнь 2020 2020-06-03T22:32:13+03:00

Как оказалось, традиционный для вируса кашель, лихорадка и одышка у них могут отсутствовать

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У пожилых россиян коронавирус может протекать нетипично. В частности, у них могут отсутствовать традиционные для инфекции симптомы, такие как лихорадка, кашель и одышка. Зато у них могу быть ранее не замеченные симптомы болезни. Об этом сообщает Минздрав России в своих методических рекомендациях по лечению COVID-19.

- У пациентов пожилого возраста могут наблюдаться бред, тахикардия и снижение артериального давления, - приводит «КП» данные Минздрава. – Кроме того, к числу атипичных симптомов относятся делирий, конъюктивит , падения…

Напомним, за минувшие сутки на территории России было выявлено 8 536 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. При этом у 38,5% зараженных отсутствовали какие-либо симптомы. Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 432 277 инфицированных в 85 регионах страны.

К слову, ранее эксперты рассказали о том, будут ли россияне ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию после окончания пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU