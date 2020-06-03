2020-06-03T21:44:13+03:00
Общество

В России вырос прожиточный минимум

По итогам первого квартала 2020 года он составил 10 843 рубля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Хорошая новость для всех, кто следит за экономикой – прожиточный минимум в России по итогам первого квартала 2020 года вырос на 2,2%. Теперь он составляет 10 843 рубля. Соответствующий проект министерства труда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

- Прожиточный минимум на одного человека в среднем за первый квартал составил 11 731 рубль для трудоспособного населения, - цитирует «КП» приведенные данные. – Для пенсионеров и детей цифры несколько ниже. В частности, прожиточный минимум на ребенка составляет 10721 рубль, а для пенсионера – 8 944 рубля.

Напомним, размер прожиточного минимума в стране определяется правительством для оценки уровня жизни. Именно от величины прожиточного минимума зачастую зависят многие социальные выплаты, минимальный размер оплаты труда, размер пособий и многие другие величины.

Ранее в министерстве труда объяснили, что прожиточный минимум снизился в четвертом квартале 2019 года в сравнении с предыдущим периодом. Это произошло из-за снижения цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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