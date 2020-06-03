Эксперты рассказали, как россияне будут жить дальше рядом с коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:30:28+03:00

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Останутся ли маски и социальная дистанция после окончания пандемии, как передается коронавирус и станет ли он сезонным заболеванием – на эти и другие вопросы ответил заместитель директора Института имени Пастера вирусолог Александр Семенов.

- Если человек чувствует недомогание, то он должен понимать, что может кого-то заразить, - цитирует «КП» Евгения Семенова, прокомментировавшего азиатскую «моду» на защитные маски. – Поэтому ношение маски в такое время является даже не модой, а признаком вежливости. Что касается опасений человека самому заразиться, то здесь все зависит от типа маски. Сейчас их довольно много и у каждой разные защитные свойства.

Напомним, наиболее эффективными в качестве защиты от вируса считаются респираторы классов FFP1 и FFP2. Также свою эффективность продемонстрировали респираторы N95.

Еще одним спорным вопросом сейчас считается способ передачи коронавируса. В то время как одни исследователи уверяют, что даже в домах больных нет жизнеспособных вирусных частиц, другие предупреждают об опасности заражения через различные поверхности.

- На мой взгляд, контактный путь передачи коронавируса играет меньшую роль, чем воздушно-капельный, - полагает Александр Семенов. – Однако полностью исключать контактный путь нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU