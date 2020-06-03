В Нижегородской области вырастут на 30% субсидии аграриям на мелиорацию
В 2020 году государственная поддержка мелиорации сельскохозяйственных земель должна вырасти на 30%. В общей сложности, на эти цели планируется направить 140 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Мелиоративные работы в регионе ведутся в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», - напомнил глава региона. – За четыре года действия программы было введено свыше семи тысяч гектаров орошаемых земель. В этом году мелиорацию планируется провести на территории свыше 1600 гектаров.
По данным регионального правительства, из 140 миллионов рублей, запланированных на эти цели в 2020 году, 75 миллионов рублей выделены из областного бюджета. Еще 65 миллионов рублей направлено из федеральной казны.
- Внедрение мелиоративных систем повышает урожайность сельскохозяйственных культур, - отметил Глеб Никитин. – А это позволяет увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. К примеру, урожайность картофеля на таких землях увеличилась с 250 до 500 центнеров с гектара, а моркови – до 580 центнеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU