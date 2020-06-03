2020-06-03T18:21:40+03:00
Общество

В Нижегородской области вырастут на 30% субсидии аграриям на мелиорацию

В общей сложности, на эти цели планируется направить 140 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2020 году государственная поддержка мелиорации сельскохозяйственных земель должна вырасти на 30%. В общей сложности, на эти цели планируется направить 140 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мелиоративные работы в регионе ведутся в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», - напомнил глава региона. – За четыре года действия программы было введено свыше семи тысяч гектаров орошаемых земель. В этом году мелиорацию планируется провести на территории свыше 1600 гектаров.

По данным регионального правительства, из 140 миллионов рублей, запланированных на эти цели в 2020 году, 75 миллионов рублей выделены из областного бюджета. Еще 65 миллионов рублей направлено из федеральной казны.

- Внедрение мелиоративных систем повышает урожайность сельскохозяйственных культур, - отметил Глеб Никитин. – А это позволяет увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. К примеру, урожайность картофеля на таких землях увеличилась с 250 до 500 центнеров с гектара, а моркови – до 580 центнеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области вырастут на 30% субсидии аграриям на мелиорацию
Элла Памфилова: Принять участие в голосовании безопаснее, чем сходить в магазин
Виктор Рыбин ушел с поста директора оборонного "Завода им. Я.М. Свердлова"
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 3 июня 2020 года: лидеры среди районов не меняются
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 3 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Депутат ОЗС Сергей Зуденков может досрочно сложить полномочия
«Воспитание патриотизма – это государственная задача, которую нужно обязательно записать в Конституцию страны», - Наталья Панова
В Сергаче женщина ударила знакомого ножом за домогательства
«Угроза не миновала»: Глеб Никитин обратился ко всем жителям Нижегородской области
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года выросло до 4289 человек
Нижегородские волонтеры участвуют в конкурсе «Доброволец России - 2020»
Семь больниц в Нижегородской области закрыты на карантин
Сегодня нижегородцев ожидает пасмурная погода
Нижегородских лисиц вакцинируют от бешенства
Конкурс на строительство развязки на Циолковского объявлен в Нижнем Новгороде
Уникальную среду для диагностики коронавируса создали нижегородские ученые
Соблюдение масочного режима проверили в автобусах Нижнего Новгорода
Тренировка от ХК «Торпедо» пройдёт в рамках проекта «Ни дня без спорта»
В нижегородских детсадах закрыли 12 дежурных групп
В Нижегородской области отменены 800 проверок предприятий и индивидуальных предпринимателей
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 2 июня 2020 года: лидирует Автозаводский район, менее всего заболевших в Приокском районе
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Поправки в Конституцию гарантируют защиту самобытности народов, которые живут в России», - Данил Латипов
Скорость движения нижегородской канатки увеличили
Глеб Никитин: «Больше всего заболевших коронавирусом там, где высок уровень «дачной миграции»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года выросло до 4061 человека
В Нижегородской области ремонт дачи закончился трагедией
Нижегородским рестораторам разрешили начать монтаж летних кафе
Нижегородские предприниматели могут подать заявление на субсидию до 30 июня