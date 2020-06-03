2020-06-03T17:28:02+03:00
Общество

Элла Памфилова: Принять участие в голосовании безопаснее, чем сходить в магазин

Председатель ЦИК РФ рассказала, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию
Елена ЛАЗАРЕВА
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При проведении голосования будут сведены к минимуму контакты на избирательных участках, сообщает kp.ru.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, каждому участнику голосования будет предоставлен индивидуальный пакет с маской, перчатками и индивидуальной авторучкой. Кроме того, у входа в помещение для голосования будет положен специальный обеззараживающий коврик, а волонтер на расстоянии бесконтактно замерит температуру избирателю.

- Средствами санитарной защиты будут обеспечены все, пришедшие голосовать, - подчеркнула Элла Памфилова. – Кроме того, по новому порядку голосования, отдавать паспорт в руки представителю участковой комиссии не нужно, его достаточно показать на расстоянии.

Потоки входящих на участок и выходящих из него будут разведены, между пришедшими обязательно должна сохраняться социальная дистанция в два метра. Кабинки для голосования шторками не закроют.

Большинство участков разместят, в привычных местах – школах и других образовательных учреждениях, домах культуры, сельских клубах или сельских администрациях. Проголосовать можно не только 1 июля, но и в течение шести дней до назначенной даты. Предварительное голосование в ходе референдума тоже будет, но его сделают бесконтактным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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