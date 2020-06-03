2020-06-03T16:36:02+03:00
Общество

Виктор Рыбин ушел с поста директора оборонного "Завода им. Я.М. Свердлова"

Его пост занял первый заместитель Юрий Шумский
Елена ЛАЗАРЕВА
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Директор дзержинского оборонного завода Виктор Рыбин ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По информации источника, директор ФПК Виктор Рыбин ушел в отставку 29мая, и уже со следующего дня, 30 мая, к обязанностям приступил новый директор – Юрий Шумский.

Юрий Шумский с 2009 года занимал пост заместителя директора по управлению предприятием, а в 2010 году стал первым заместителем генерального директора Федерального казенного предприятия «Завод им. Я.М. Свердлова». Параллельно Юрий Шумский был депутатом Городской думы Дзержинска – его избрали на выборах в сентябре 2015 года. Свои парламентские полномочия Юрий Шумский сложил досрочно.

Ранее пресс-служба предприятия сообщила, что в целях реорганизации к дзержинскому заводу будет присоединено еще одно федеральное казенное предприятие – ФКП "Бийский олеумный завод", которое также занимается выпуском взрывчатых веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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