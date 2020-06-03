Депутат ОЗС Сергей Зуденков может досрочно сложить полномочия

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:29:29+03:00

Заявление будет рассмотрено на заседании ЗС в июне

Изменить размер текста: A A

Сергей Зуденков, избранный в Законодательное собрание Нижегородской области по округу №22, планирует сложить с себя полномочия депутата Заксобрания НО.

По информации источника в Заксобрании, парламентарий уже подал заявление о желании уйти до истечения срока депутатских полномочий. В качестве причины такого решения называют проблемы со здоровьем, которые не позволят ему работать дальше.

Вопрос о сложении депутатских полномочий, скорее всего, будет рассмотрен в июне на очередном заседании Заксобрания.

Напомним, Сергей Зуденков был избран в законодательный орган по округу №22. В этот округ входят Городецкий, Чкаловский и Сокольский районы. Депутат был членом трех комитетов ЗС НО – по бюджету и налогам, по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК, по транспорту и дорожному хозяйству. Зуденков является председателем правления АКО «Русский капитал».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU