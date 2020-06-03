2020-06-03T12:17:19+03:00
Общество

«Воспитание патриотизма – это государственная задача, которую нужно обязательно записать в Конституцию страны», - Наталья Панова

В детях нужно воспитывать гордость за свою страну, считают педагоги
Елена ЛАЗАРЕВА
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Одна из самых важных поправок к Конституции – та, что касается патриотического воспитания подрастающего поколения, - считает Наталья Панова, директор Нижегородского Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова.

- Мы должны передать детям и молодежи чувство сопричастности к происходящему в стране. Чтобы ребенок твердо знал, что он гражданин великого государства, ценил свою семью, с уважением относился к педагогам школ, учреждений дополнительного образования и другим людям, которые его воспитывают, - говорит Наталья Панова. - Взрослому поколению не нужно объяснять понятие «патриотизм», мы с ним выросли, живем, и для нас это абсолютно нормально, это непреходящая ценность. Будущим поколениям эти ценности нужно прививать, и не просто на словах, а через личное отношение, примеры. Скажем, пост №1 у Вечного огня в Нижегородском кремле охраняют лучшие ученики школ, замечательные ребята. Они несут почетную вахту, сменяя друг друга, и в снег, и в холод, и в жару. Этот пост в Нижегородском кремле, у мемориала Славы, ни на день не прекращал свою работу, и к традиционному ритуалу смены почетного караула нижегородцы относятся с неизменным уважением и почтением. А наш земляк Валерий Павлович Чкалов, чье имя уже более 80 лет носит наш Дворец?! Это человек, на примере жизни и подвига которого выросли тысячи мальчишек и девчонок, у него они учились отношению к Родине, честности, служению людям. Его легендарная личность и сейчас вдохновляет ребят.

Как отмечает Наталья Панова, «верность по отношению к своей семье, школе, городу, друзьям, государству – это такой же патриотизм, и нужно прививать эти главные качества тем, кто будет жить и работать после нас».

- Воспитание в детях гордости от того, что они граждане великой страны, уважения к ее прошлому, настоящему, будущему – это обязанность не только родителей и учителей, но, по сути, каждого человека. Воспитание патриотизма – это залог сильного государства, без него невозможно счастливое общество. И это государственная задача, которую нужно обязательно записать в нашу Конституцию, - резюмировала Наталья Панова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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