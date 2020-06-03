В Сергаче женщина ударила знакомого ножом за домогательства

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:48:52+03:00

Трагедия случилась с загородном доме. ФОТО предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по НО

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Следователь Сергачского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного Комитета России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 105 (убийство). В совершении преступления подозревается 32-летняя жительница Сергачского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

По данным источника, 1 июня этого года в селе Красный Ватрас Спасского района Нижегородской области между молодой женщиной и ее знакомым, 55-летним мужчиной, произошла ссора. Как сообщила дама, мужчина домогался ее, а она защищалась и в качестве «аргумента против» ударила его ножом. Удар оказался более чем точным, от полученной раны мужчина скончался на месте.

Женщина задержана и свою причастность к преступлению не отрицает. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU