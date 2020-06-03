Нижегородские волонтеры участвуют в конкурсе «Доброволец России - 2020»

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:38:14+03:00

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Более 1600 заявок подано нижегородцами в различных номинациях конкурса, 434 заявки из общего числа полученных допущены к экспертной оценке инициатив. Об этом сообщает минобразования Нижегородской области.

К оценке жюри допустило заявки в номинациях «Доброе дело», «Рожденные помогать», «Помощь детям», «Помощь животным», «Смелые сердцем» (защита территорий и населения в чрезвычайных ситуациях), «Молоды душой» (волонтеры в возрасте от 55 лет) и другие.

С 1 по 30 июня 2020 года в Нижегородской области проводится региональный этап. С 15 июня начнется презентация проектов перед региональной экспертной комиссией в online-формате. Проекты, успешно прошедшие региональный этап, получат право на участие в полуфинале. Победители смогут найти единомышленников, пройти обучение у экспертов и продвинуть проекты на федеральный уровень. Победители конкурса могут получить гранты до 2 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU