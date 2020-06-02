Нижегородских лисиц вакцинируют от бешенства

2 Июнь 2020 2020-06-02T21:18:31+03:00

В 2020 году в лесах будет разложено более 180 тысяч доз вакцины

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Свыше 180 тысяч доз вакцины от бешенства разложат в охотничьих хозяйствах Нижегородской области в течение 2020 года в ходе иммунизации лис. Об этом сообщает региональный комитет государственного ветеринарного надзора.

Так, еще в марте, когда начинается гон лис, по их норам было разложено более 74 тысяч доз вакцины. Теперь же начинается второй этап – время выводка лисят, и в ближайшее время специалисты ветеринарной службы вместе с охотпользователями разложат 40 тысяч доз вакцины на территории 144 охотничьих хозяйств в 49 районах области. Третий же этап наступит глубокой осенью, когда у лис начнется повышенная миграционная активность.

Отмечается, что средства на приобретение вакцины выделяют из федерального бюджета. Благодаря проведению таких мероприятий удается не допустить роста случаев заболевания бешенством у животных в Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU