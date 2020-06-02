Конкурс на строительство развязки на Циолковского объявлен в Нижнем Новгороде

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:25:29+03:00

Подрядчик должен начать работы уже к концу лета

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В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, четырехполосная эстакада должна появиться над железнодорожными путями. На нижнем уровне останется проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко, а от жилых домов развязку будут отделять шумозащитные экраны.

Сейчас ведется прием заявок – подрядчик должен быть определен в начале июля, а уже до конца лета приступить к работам. Завершение строительства запланировано на 2022 год. Стоимость работ оценивается в 4,56 млрд рублей.

- Эта развязка просто необходима, чтобы ликвидировать пробки, которые образуются из-за железнодорожного переезда. Этот проект должен быть реализован как можно быстрее и при этом с минимумом неудобств для жителей, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

От закрытой зоны транспортные потоки будут отводиться по следующим маршрутам:

- с улицы КИМа – по улицам Хальзовской, Свободы и Коминтерна;

- по улице Баренца и далее по улицам Старая Канава, Сутырина и переулку Союзному;

- по проспекту Кораблестроителей и далее по улицам Коновалова и Федосеенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU