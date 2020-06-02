Тренировка от ХК «Торпедо» пройдёт в рамках проекта «Ни дня без спорта»

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:52:38+03:00

Присоединиться к онлайн-проекту могут нижегородцы с любым уровнем физподготовки

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В рамках онлайн-проекта «Ни дня без спорта» 4 июня в 17:00 пройдет онлайн-тренировка по хоккею. Тренировку проведут тренер по физподоготовке ХК «Торпедо» Кевин Чапман и тренеры СДЮШОР ХК «Торпедо» Михаил Тюляпкин и Роман Шаронов. Присоединится к тренировке могут нижегородцы с любым уровнем физической подготовки.

Так же как и к тренировкам по хореографии в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Занятия можно проводить не выходя из дома, используя «подручные средства» - стол, стулья, спинку дивана и т.д.

В расписании проекта сохранились и тренировки для людей с нулевым уровнем подготовки - прежде всего, рассчитанные на представителей старшего поколения. Это скандинавская ходьба, карате, пилатес, tabata, barre-фитнес, растяжка, силовые тренировки, zumba-зарядки и эфир по йоге.

Присоединится к тренировкам можно на сайте, в социальной сети Вконтакте, аккаунте в инстаграмме и на канале YouTube

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ИСТОЧНИК KP.RU