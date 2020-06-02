2020-06-02T15:19:20+03:00
Общество

В Нижегородской области отменены 800 проверок предприятий и индивидуальных предпринимателей

Также отменены 73 внеплановых проверки
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородское правительство и органы МСУ отменили проведение более 800 проверок бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, тенденция к снижению количества проверок сохраняется в течение последних нескольких лет, а в период пандемии снижение нагрузки на бизнес стало особенно актуально.

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков, правительство также отменило 108 выездных мероприятий, в рамках которых не предполагалось взаимодействовать с предпринимателями. В частности, речь идет об осмотрах земельных участков и содержания зданий.

Источник добавляет, что сокращение контрольно-надзорных мероприятий не затронуло плановые осмотры и обследования особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий и акваторий водоемов региона. Также сокращение числа проверок не касается тех случаев, когда имеется угроза или причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также угроза или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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