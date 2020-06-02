«Поправки в Конституцию гарантируют защиту самобытности народов, которые живут в России», - Данил Латипов

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:21:23+03:00

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«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия», - прописано в поправках к ст. 69 Конституции РФ.

Председатель региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области, член Общественной палаты Данил Латипов прокомментировал актуальность предложенных поправок:

- Миссия нашей организации – сохранять национальные традиции среди татарской диаспоры на территории нижегородского региона. В частности, совместно с администрацией мы ежегодно проводим Сабантуй в парке им. 1 Мая. В прошлом году там же была заложена Татарская аллея. Не удивительно, что для нас особенно ценны поправки в Конституцию, связанные с укреплением межнациональных отношений и сохранением родного языка. Это позволит еще больше сплотить этнические общности, проживающие на территории России, гарантировать защиту этнического своеобразия всех народов.

Считаю, что 1 июля россияне должны сделать свой выбор и проголосовать за поправки в Конституцию. Это очень важно, поскольку мы живем в одной стране, и от нашего решения зависит дальнейшая судьба всех народов, которые ее населяют.

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ИСТОЧНИК KP.RU