2020-06-02T11:41:58+03:00
Общество

В Нижегородской области ремонт дачи закончился трагедией

Гость избил хозяина за шумное поведение
Елена ЛАЗАРЕВА
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Подозреваемый сознался в преступлении. ФОТО: пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской областиПодозреваемый сознался в преступлении. ФОТО: пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области
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Богородским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. По данным следствия, в деревне Сарлей Дальнеконстантиновского района поссорились хозяин дачи и его знакомый. В результате ссоры «гость» нанес 49-летнему потерпевшему телесные повреждения, проще говоря – избил. От полученных травм хозяин дачи умер.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, накануне мужчины приехали из Нижнего Новгорода, чтобы помочь знакомому в ремонте дачи. Ночью подозреваемый решил, что хозяин шумит и своими средствами решил призвать его к порядку.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Он сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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