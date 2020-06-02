Нижегородским рестораторам разрешили начать монтаж летних кафе

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:04:05+03:00

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Рестораторы могут начинать монтаж летних веранд и кафе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на городской департамент предпринимательства и туризма.

В этом году правила размещения существенно упрощены. В частности, если ресторатор в прошлом году уже размещал летнее кафе и его форэскиз не содержит существенных изменений, то достаточно направить заявление в электронном виде в администрацию района. По заявлению будет заключен договор и владелец кафе может приступать к работам.

Вновь открытым кафе необходимо подать в администрацию района заявку и скан-образы документов (с последующей досылкой в бумажном виде по почте). Из пакета документов исключили справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам, решение по заявлению принимается в ускоренные сроки.

Как сообщает источник в департаменте предпринимательства, кафе и рестораны могут начать прием посетителей на третьем этапе снятия ограничений, и тогда же открыть летние веранды и кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU