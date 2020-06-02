2020-06-02T10:53:34+03:00
Общество

Нижегородские предприниматели могут подать заявление на субсидию до 30 июня

Право на выплату имеет малый, средний и крупный бизнес
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 1 июня начался прием заявлений от налогоплательщиков, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики, на получение субсидий за май. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.

Заявление на выплату субсидий принимаются до 30 июня включительно.

Субсидии выплачиваются из средств федерального бюджета, напоминает источник. Право на получение выплаты предоставлено предпринимателям, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Размер субсидии составляет 12 130 рублей на каждого сотрудника.

Заявление можно подать одним из следующих способов: через «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица», по почте или опустить в специальный бокс, установленный перед входом в инспекцию.

Более подробную информацию можно получить на сайте УФНС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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