Благотворители поставили в Кстовскую ЦРБ новое дезинфекционное оборудование

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:17:17+03:00

Новое оборудование позволяет значительно сэкономить время врачей на дезинфекцию. Фото: минздрав НО

Рамочную установку для дезинфекции собирают в Нижнем Новгороде

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В Кстовскую ЦРБ поступит рамочная установка «панель дезинфекции». Об этом сообщает источник в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По информации нижегородского минздрава, сейчас идет сборка панели в Нижнем Новгороде. Оборудование установят в шлюзе, который разделяет «красную» и «зеленую» зоны больницы. По предварительным подсчетам, ежедневно рамкой будут пользоваться около 40 сотрудников ЦРБ.

По словам главврача Кстовской ЦРБ Александра Цопова, с помощью благотворителей была установлена рамка для дезинфекции персонала в «красной» зоне. Рамка обеззараживает с помощью раствора перекиси водорода.

Новое обеззараживающее оборудование позволяет значительно сократить время врачей на дезинфекционные мероприятия.

По словам производителя, без дозаправки панель дезинфекции может работать в течение нескольких дней. Раствор для обеззараживания не дорог и поставляется большими объёмами – в канистрах. Рассматривается возможность обеспечить подобным дезинфицирующим оборудованием все медучреждения региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU