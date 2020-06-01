Благотворители поставили в Кстовскую ЦРБ новое дезинфекционное оборудование
В Кстовскую ЦРБ поступит рамочная установка «панель дезинфекции». Об этом сообщает источник в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
По информации нижегородского минздрава, сейчас идет сборка панели в Нижнем Новгороде. Оборудование установят в шлюзе, который разделяет «красную» и «зеленую» зоны больницы. По предварительным подсчетам, ежедневно рамкой будут пользоваться около 40 сотрудников ЦРБ.
По словам главврача Кстовской ЦРБ Александра Цопова, с помощью благотворителей была установлена рамка для дезинфекции персонала в «красной» зоне. Рамка обеззараживает с помощью раствора перекиси водорода.
Новое обеззараживающее оборудование позволяет значительно сократить время врачей на дезинфекционные мероприятия.
По словам производителя, без дозаправки панель дезинфекции может работать в течение нескольких дней. Раствор для обеззараживания не дорог и поставляется большими объёмами – в канистрах. Рассматривается возможность обеспечить подобным дезинфицирующим оборудованием все медучреждения региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU