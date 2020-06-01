2020-06-01T16:44:24+03:00
Общество

Более 45 км «школьных» дорог отремонтируют в Нижегородской области до 1 сентября

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижегородской области в 2020 году отремонтируют более 45 км дорог, которые ведут к школам и детсадам. Благоустройство планируется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам главы региона Глеба Никитина, практически на всех дорогах работы уже ведутся.

«Перед подрядчиками стоит задача завершить укладку покрытия к началу нового учебного года. Это особенно актуально в сельской местности, где учеников из разных деревень привозят в школу на автобусе. Важно, чтобы ребята могли беспрепятственно добираться до учебных заведений», - отметил губернатор.

Ремонт начался на участках автодорог Шахунья-Петрово-Малая Пристань, Мураиха-Хмелевицы и Хмелевицы-Красногор-Андрианово-Никитиха в Шахунском районе. По этим дорогам можно доехать к шести образовательным учреждениям. В Вознесенском районе асфальт укладывают на подъезде к селу Мотызлей на участке в 8,7 км, где расположена школа. Также 4,5 км дороги отремонтируют на отрезке дороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород, проходящей по Балахнинскому району.

Кроме сельских дорог, будут отремонтированы дороги в Дзержинске – по улицам Грибоедова, Маяковского и Жуковского.

Напомним, с этого года качество будет проверяться еще по одному показателю - устойчивость к колееобразованию. Контролирует работы испытательная лаборатория Главного управления автомобильных дорог (ГУАД).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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