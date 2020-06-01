В Нижнем Новгороде заложен первый камень в основание «Школы 800»

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:37:32+03:00

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Корпуса образовательного центра нового формата будут построены в Нижнем Новгороде и в городе Бор. В закладке первого камня приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров группы компаний «Просвещение» Владимир Узун. В режиме видеоконференцсвязи в закладке камня участвовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Мы развиваем образование как в рамках профильного национального проекта «Образование», так и благодаря принципиально новым решениям. У нас будет построен инновационный образовательный центр мирового уровня, корпуса которого разместим в районах с самой высокой потребностью в новых учебных местах. По нашим расчетам, к 2022 году в Верхних Печерах, например, пришлось бы вводить в школах третью смену, если бы не этот проект. Мне приятно услышать от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, что подобных объектов больше нет нигде, как с точки зрения финансирования и масштабности строительства, так и с учетом идеологических новаций», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В комплекс войдут три общеобразовательные школы и центр дополнительного образования. Проект рассчитан на создание 4 550 учебных мест. Корпуса на бульваре Южном и в микрорайоне Верхние Печеры рассчитаны на 1500 мест каждый, корпуса в Сормовском районе на Машинной и Победной – на 110 мест. Центр допобразования в городе Бор примет 450 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU