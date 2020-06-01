Суд вынес приговор бывшему начальнику полиции из Нижегородской области
Суд вынес приговор бывшему начальнику МО МВД России «Дивеевский», который обвинялся в превышении должностных полномочий и организации умышленного повреждения чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета России по Нижегородской области.
Следствие установило, что экс-начальник полицейского управления организовал повреждение автомобиля «Toyota Camry» с целью уволить главу Дивеевского района. В конце ноября «Lada Priora», за рулем которой находился один из пособников экс-главы МО МВД «Дивеевский», столкнулась с «Тойотой» главы района. Глава при этом, как показало медосвидетельствование, был трезв.
Обвиняемый и его подельники свою вину признали, полицейский был уволен из МВД. Организатор неудавшейся «подставы» выплатит штраф в размере 50000 рублей, его соучастники – штрафы по 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU