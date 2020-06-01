2020-06-01T13:18:49+03:00
Общество

Незаконно выстроенные гаражи снесли на Светлоярской улице в Сормове

Хранящееся там имущество жители смогут забрать в течение полугода
Валерия ГРОМОВА
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Металлические гаражи, которые были незаконно построены на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде, начали сносить. Как сообщили в администрации Сормова, речь идет о территории за местной подстанцией «скорой помощи».

По словам жителей, гаражи начали появляться там еще в 80-90 годах. Ранее люди хранили там транспортные средства или бытовые вещи, которые некуда положить дома. Однако за несколько лет владельцы начали постепенно забрасывать гаражи. Теперь там собираются асоциальные граждане.

- Не очень приятно смотреть из окна, а проходить мимо стало и вовсе опасно. Конечно, их нужно сносить, и очень хотелось бы, чтобы эту территорию привели в порядок,- пожаловалась жительница Сормова Людмила Сухонина.

Хозяев каждого гаража оповестили о начале сноса за десять дней. Те постройки, хозяева которых добровольно отказались их убирать, будут демонтированы администрацией. При проведении работ на месте присутствовал сотрудник полиции. Свое имущество из этих гаражей сормовичи смогут забрать в течение полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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