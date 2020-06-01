Движение маломерных судов на двигателях снова разрешено на Горьковском водохранилище и реке Ветлуге

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:46:49+03:00

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На Горьковском водохранилище с притоками и на реке Ветлуге сняли ограничения на перемещение маломерных судов с использованием двигателей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, запрет действовал с момента ледостава и были направлены на обеспечение благоприятных условий для нереста рыб.

По словам главы местного комитета госохотнадзора Николая Бондаренко, благодаря введенным ограничениям была предотвращена гибель рыб, икры и личинок на мелководье во время нереста. А с начала операции «Курс на нерест» из браконьерских сетей спасли порядка 16 тысяч особей.

- Водоемы очищены от браконьерских сетей, общая длина которых составляет 450 километров, - уточнил Бондаренко.

Напомним, движение на маломерных судов в местах нереста по прежнему ограничено и действует до 10 июня на Оке, а до 15 июня на Горьковском водохранилище с притоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU