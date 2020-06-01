Василий Суханов: «Патриотизм и защита суверенитета - крайне актуальные темы в предлагаемых поправках к Конституции»

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:45:01+03:00

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- Проектом изменений в Конституцию Российской Федерации предусмотрены поправки, связанные с патриотическим воспитанием. Я считаю этот блок особенно важным. Ведь патриотическое воспитание укрепляет уважение к своему Отечеству, народу, культуре, к своей истории, своим корням, - отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов, комментируя поправки в Конституцию.

- Дети - важнейший приоритет нашей государственной политики. Поэтому особенно значима работа по патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию среди молодежи. Вносимые изменения законодательства как раз нацелены на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению», - сказал Василий Суханов.

Депутат также добавил, что за счет объединения усилий, принципы которых будут заложены в нормативной правовой базе, можно создать систему эффективных мероприятий, направленных на популяризацию героических страниц истории.

- Патриотизм, защита суверенитета - крайне значимые и актуальные темы, которые отражены в предлагаемых поправках к Конституции. Они позволят сохранить российскую и мировую историю в истинном виде — в то время как другие страны переписывают ее так, как им хочется. Цель нововведений – формировать у граждан чувство преданности и верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Так, с учетом мнения общественности региона сформированы предложения по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан нашей страны. Предложения касаются регионального событийного календаря патриотических мероприятий, обновления общественных патриотических пространств, в том числе дальнейшего развития муниципального автономного учреждения культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» и тиражирования положительного опыта организаций региона. Надеюсь, что тема воспитания патриотизма войдет в образовательную программу уже с сентября 2021 года, - прокомментировал Василий Суханов.

ИСТОЧНИК KP.RU