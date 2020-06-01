Почти 223 тысячи нижегородцев сдали тесты на коронавирус

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:40:20+03:00

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По данным на 1 июня 2020 года, тестирование на коронавирус прошли уже 222 846 жителей Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина, по абсолютному числу исследований в сутки наш регион входит в число лидеров по стране.

Согласно информации, средний показатель составляет 6 958 человек на 100 тысяч населения. Глеб Никитин отметил, что это очень внушительный показатель. За последние сутки анализы на COVID-19 сдали более 5,3 тысячи нижегородцев.

Губернатор по-прежнему призывает жителей соблюдать правила безопасности и не игнорировать режим самоизоляции.

- Нередко люди собираются вместе, пренебрегают ношением масок и перчаток в магазинах, подвергая риску не только себя, но и своих детей, престарелых родных. Помните, что коронавирус – это тяжелое заболевание, уберечься от которого можно, если четко следовать всем нормам санитарно-эпидемиологической безопасности. Берегите себя и близких! – отметил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU