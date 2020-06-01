Дождливая и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:20:38+03:00

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С наступлением лета в приволжскую столицу пришла совсем не летняя погода. За выходные произошло резкое похолодание, которое задержится на несколько дней. Синоптики прогнозируют: первая неделя июня будет прохладной и пасмурной.

В понедельник, 1 июня, местами ожидается небольшой дождь. Столбики термометров упадут до +8 градусов днем, а ветер будет дуть с северо-востока, из-за чего по ощущениям температура воздуха покажется на несколько градусов ниже действительных значений.

Во вторник, 2 июня, немного потеплееет. В дневные часы будет около +13 градусов, а ночью – около +11. Небо так и останется пасмурным, а после обеда местами возможны небольшие дожди.

В среду столбики термометров поднимутся до +16, но из-за порывистого восточного ветра будет ощущаться как +12. Во второй половине дня синоптики обещают дожди и беспросветное пасмурное небо.

Четверг, 4 июня, снова не порадует погодой. Дожди, дожди и еще раз дожди. С самого утра прогнозируется около +15 градусов, а ночью – около +13. Ближе к вечеру ветер сменит направление на юго-восточное.

Пятница, 5 июня, станет самым теплым рабочим днем на этой неделе. Несмотря на то, что в обед обещают дождь, ветер стихнет практически до штиля, а воздух прогреется до +19.

А вот в выходные ситуация начнет постепенно налаживаться – синоптики обещают теплый южный ветер, около +23 градусов и даже появление солнышка.

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ИСТОЧНИК KP.RU